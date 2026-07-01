Exposition sur St Christophe de Llugols, Salle Guifred el Pelut, Ria-Sirach

Informations pratiques

Exposition sur St Christophe de Llugols 18 – 20 septembre Salle Guifred el Pelut Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition consacrée à la restauration de la chapelle Saint-Christophe de Llugols, menée depuis les années 1980 par les bénévoles et les jeunes du village.

À travers cette présentation, les visiteurs découvriront l’histoire de ce chantier collectif et l’engagement de plusieurs générations pour préserver ce patrimoine local.

Salle Guifred el Pelut Rue des micocouliers 66500 Ria-Sirach Ria-Sirach 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie Parking et accès PMR.

Exposition sur la restauration de la chapelle de St Christophe de Llugols depuis les années 80 par les bénévoles et les jeunes du village.