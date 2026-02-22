Exposition Surfons la vague Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Exposition Surfons la vague

Cette exposition accompagne la parution du livre de Thomas Gillet, Jour de tempête Ce livre est né de ma passion pour les tempêtes, le kitesurf, et la photographie. En tant que rider, j’ai souvent cherché à capturer la puissance et la beauté des tempêtes, ce qui m’amène à affronter les éléments. À une époque où les images défilent rapidement sur nos écrans, j’ai ressenti le besoin de redonner à la photographie l’attention qu’elle mérite. À travers ces pages, je souhaite offrir une expérience immersive, où les images peuvent être appréciées dans toute leur splendeur. Mon objectif est de mettre en lumière la beauté brute des tempêtes bretonnes, tout en rendant hommage au travail des photographes.

Les photographies sont accompagnées des planches d’un artisan local, Alan Rozec de Lumberjacks Father and Son ainsi que d’œuvres de Jacques de Kerdrel. Ce peintre-illustrateur explore le thème du surf dans son travail entre autres sujets.

Entrée libre aux horaires d'ouverture de la médiathèque.

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14

