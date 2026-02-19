Exposition Susanna Inglada au FRAC Amiens

Exposition Susanna Inglada au FRAC

45 Rue Pointin Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-03-14

Dans le cadre du Printemps du dessin et du partenariat engagé depuis 5 ans avec Drawing Now Paris, le Frac Picardie et la Maison de la Culture d’Amiens s’associent pour présenter pour la première fois l’Œuvre de Susanna Inglada, lauréate du Prix Drawing Now 2025, au Frac Picardie et à la Maison de la Culture d’Amiens.

Chez Susanna Inglada, le dessin refuse l’obéissance. Il se redresse, s’arrache du papier, prend chair. L’artiste espagnole a transformé ce médium fragile en un art de surgissement entre sculpture et théâtre, entre manifeste et introspection.

Ses œuvres se déploient comme des chorégraphies suspendues fragments de visages, bras tendu, bouches ouvertes, mais crispées. Des corps démembrés qui continuent pourtant de se mouvoir, de parler, de résister. Tout, chez elle, naît du geste et du déséquilibre.

Ses silhouettes féminines oscillent entre force et vulnérabilité, comme si Goya rencontrait Paula Rego dans un décor de tragédie contemporaine.

Joana P. R. Neves, commissaire de l’exposition

Découvrez en parallèle l’exposition All Parts Of Us de Susanna Inglada au Drawing Lab à Paris, du 13 février au 10 mai 2026, curatée par Giuiliana Benassi.

Vernissage de l’exposition le vendredi 13 mars à 18h à la Maison de la Culture d’Amiens et à 19h au Frac Picardie en partenariat avec Drawing Now.

Du mardi au samedi de 14h à 18h (sauf fériés)

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (pour groupes sur réservation).

45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 66 00 public@frac-picardie.org

English :

As part of Printemps du Dessin and the 5-year partnership with Drawing Now Paris, Frac Picardie and Maison de la Culture d’Amiens are joining forces to present the work of Susanna Inglada, winner of the Prix Drawing Now 2025, for the first time at Frac Picardie and Maison de la Culture d’Amiens.

For Susanna Inglada, drawing refuses obedience. It stands upright, tears itself from the paper and takes on flesh. The Spanish artist has transformed this fragile medium into an art of emergence: between sculpture and theater, between manifesto and introspection.

Her works unfold like suspended choreographies: fragments of faces, arms outstretched, mouths open but tense. Dismembered bodies that nonetheless continue to move, speak and resist. Everything in her work is born of gesture and imbalance.

Her feminine silhouettes oscillate between strength and vulnerability, as if Goya had met Paula Rego in a setting of contemporary tragedy.

Joana P. R. Neves, exhibition curator

Discover in parallel Susanna Inglada’s exhibition All Parts Of Us at Drawing Lab in Paris, from February 13 to May 10, 2026, curated by Giuiliana Benassi.

Exhibition opening on Friday March 13 at 6pm at the Maison de la Culture d’Amiens and at 7pm at the Frac Picardie in partnership with Drawing Now.

Tuesday to Saturday, 2 pm to 6 pm (except public holidays)

Tuesday to Friday, 9am to 12pm and 2pm to 6pm (groups by prior arrangement).

