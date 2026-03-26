Exposition Sylviane Lacour Le Rouetton Cérilly
Exposition Sylviane Lacour Le Rouetton Cérilly jeudi 16 avril 2026.
Exposition Sylviane Lacour
Le Rouetton 15, rue Marx Dormoy Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-16
Sylviane Lacour, artiste cérilloise expose ses peintures acryliques au Rouetton à Cérilly du 16 au 21 avril.
Vernissage samedi 18 avril à 18h.
Entrée libre.
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Le Rouetton 15, rue Marx Dormoy Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 18 09 38
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English :
Sylviane Lacour, artist from Cérilly, exhibits her acrylic paintings at Le Rouetton in Cérilly from April 16 to 21.
Opening Saturday April 18 at 6pm.
Free admission.
L’événement Exposition Sylviane Lacour Cérilly a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
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