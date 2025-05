Exposition Sylvie Artôt et Jacqueline Hily – Espace Roumanille Nyons, 2 juin 2025 10:00, Nyons.

Exposition Sylvie Artôt et Jacqueline Hily Espace Roumanille 53 Place de la Libération Nyons Drôme

Début : 2025-06-02 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-02

Exposition des Artistes Sylvie Artôt et Jacqueline Hily. Peintures (techniques mixtes). Jacqueline Hily et Sylvie Artôt à l’unisson pour vous donner à voir leur interprétation de la nature et autres sujets, chacune ayant un style propre.

Espace Roumanille 53 Place de la Libération

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Exhibition by artists Sylvie Artôt and Jacqueline Hily. Paintings (mixed media). Jacqueline Hily and Sylvie Artôt in unison to show you their interpretation of nature and other subjects, each with her own style.

German :

Ausstellung der Künstlerinnen Sylvie Artôt und Jacqueline Hily. Gemälde (gemischte Techniken). Jacqueline Hily und Sylvie Artôt sind sich einig, um Ihnen ihre Interpretation der Natur und anderer Themen zu zeigen, jede mit ihrem eigenen Stil.

Italiano :

Mostra delle artiste Sylvie Artôt e Jacqueline Hily. Dipinti (tecniche miste). Jacqueline Hily e Sylvie Artôt mostrano all’unisono la loro interpretazione della natura e di altri soggetti, ognuna con il proprio stile.

Espanol :

Exposición de las artistas Sylvie Artôt y Jacqueline Hily. Pinturas (técnicas mixtas). Jacqueline Hily y Sylvie Artôt al unísono para mostrarle su interpretación de la naturaleza y otros temas, cada una con su propio estilo.

