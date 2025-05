EXPOSITION SYLVIE DUBOURG & 5 ARTISTES – Vendres, 17 juin 2025 07:00, Vendres.

Hérault

EXPOSITION SYLVIE DUBOURG & 5 ARTISTES Avenue de la Méditerranée Vendres Hérault

Début : 2025-06-17

fin : 2025-06-19

Exposition collective au caveau — du 17 juin au 1er juillet

Vernissage le 19 juin à 18h30

6 artistes membres de l’association Valras en couleurs seront présents pour vous faire découvrir leurs univers artistiques riches et variés.

• Sylvie Dubourg Peintre autodidacte, Sylvie explore avec passion différents supports et techniques au sein de l’association Valras en couleurs. Elle réalise des œuvres à l’acrylique sur plexiglas, mêlant matière et transparence avec subtilité.

• Nana Bourdenes Installée à Valras depuis de nombreuses années, Nana peint depuis près de 20 ans. Elle travaille principalement à l’acrylique et partage à travers ses toiles une vision sensible et personnelle du monde qui l’entoure.

• Jean-Michel Clavé Peintre depuis deux décennies, Jean-Michel propose des créations originales à l’acrylique. Son univers est à découvrir, entre abstraction et expression personnelle.

• Françoise Maurette Originaire de Valras, Françoise puise son inspiration dans les paysages de sa région. Elle cultive un amour des couleurs vives et des compositions lumineuses, qu’elle exprime avec l’acrylique.

• Christian Peytavi Artiste catalan passionné depuis l’enfance par le dessin, Christian aime capturer les visages et les émotions. Il travaille le crayon, le fusain, la sanguine ainsi que l’acrylique.

• Béatrice Aubel Artiste catalane autodidacte et contemplative, Béatrice est une coloriste inspirée. Sa peinture, à l’aquarelle et à l’acrylique, est empreinte de lumière et de contraste, captivant le regard par ses harmonies chatoyantes. .

Avenue de la Méditerranée

Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 046737378 event@layolewineresort.com

English :

Group exhibition at the Caveau ? June 17 to July 1

Opening on June 19 at 6:30 pm

6 artists from the Valras en couleurs association will be on hand to share their rich and varied artistic worlds with you.

German :

Gruppenausstellung im Caveau? vom 17. Juni bis zum 1. Juli

Vernissage am 19. Juni um 18.30 Uhr

6 Künstler, die Mitglieder des Vereins Valras en couleurs sind, werden anwesend sein, um Ihnen ihre reichen und vielfältigen künstlerischen Welten zu zeigen.

Italiano :

Mostra collettiva al caveau ? dal 17 giugno al 1° luglio

Inaugurazione il 19 giugno alle 18.30

6 artisti dell’associazione Valras en couleurs saranno a disposizione per condividere con voi i loro ricchi e variegati mondi artistici.

Espanol :

Exposición colectiva en la caveau ? del 17 de junio al 1 de julio

Inauguración el 19 de junio a las 18.30 h

6 artistas de la asociación Valras en couleurs compartirán con usted su rico y variado universo artístico.

