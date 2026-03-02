Exposition Sylvie Grunberg Babeth Achilli Galerie Azimut Aix-en-Provence

Exposition Sylvie Grunberg Babeth Achilli

Du 06/04 au 19/04/2026 du lundi au samedi de 11h à 19h. Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Abstraction et figuratif réalisés par deux artistes, Babeth Achilli et Sylvie Grunberg qui proposent au travers de la peinture une balade entre couleurs , ombres et lumières.

Abstraction: Sylvie Grunberg, amoureuse des couleurs. Elle aime les juxtaposer pour voir apparaître des nuances.

Elle travaille d’abord á l’acrylique et termine souvent á l’huile pour donner de la profondeur.

des moments, des lieux, des objets, qu’elle stigmatise sur ses toile en essayant de créer un équilibre entre couleurs, matières, ombres et lumières á l’aide de ses pinceaux et spatules.





Figuratif contemporain Babeth Achilli, peint la Corse, son île, son refuge, Marseille sa ville d’adoption, la Provence où elle vit mais aussi la Bretagne… Autant de lieux de balade dans lesquels elle puise son inspiration.

Elle aime traduire á sa manière la lumière des paysages,leur force et leur douceur exprimant leur couleurs éclatantes avec simplicité et générosité,pour partager son émotion. .

Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 80 36 52 sylvie.grunberg@gmail.com

English :

Abstraction and figurative painting by two artists, Babeth Achilli and Sylvie Grunberg, who take us on a journey through color, shadow and light.

