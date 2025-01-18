Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Synergique Aquarelle, Calligraphie, Collage champ gillet Courlac

Exposition Synergique Aquarelle, Calligraphie, Collage

champ gillet 2, route de la mairie Courlac Charente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-01-18 17:00:00

Date(s) :
2025-12-21

Exposition des œuvres faits par Liesbeth de Jonge et Hiroyuki Matsumoto: Aquarelles-Calligraphie-Collages.
champ gillet 2, route de la mairie Courlac 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 71 71 94  hanleendertz@gmail.com

English : Exposition Synergique

Works by Liesbeth de Jonge and Hiroyuki Matsumoto: Watercolors-Calligraphy-Collages.

German : Exposition Synergique

Ausstellung der Werke von Liesbeth de Jonge und Hiroyuki Matsumoto: Aquarelle-Kalligraphie-Collagen.

Italiano : Exposition Synergique

Mostra di opere di Liesbeth de Jonge e Hiroyuki Matsumoto: Acquerelli-Calligrafia-Collage.

Espanol : Exposition Synergique

Exposición de obras de Liesbeth de Jonge e Hiroyuki Matsumoto: Acuarelas-Caligrafía-Collages.

