Exposition Synergique Aquarelle, Calligraphie, Collage champ gillet Courlac dimanche 21 décembre 2025.
champ gillet 2, route de la mairie Courlac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-01-18 17:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Exposition des œuvres faits par Liesbeth de Jonge et Hiroyuki Matsumoto: Aquarelles-Calligraphie-Collages.
champ gillet 2, route de la mairie Courlac 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 71 71 94 hanleendertz@gmail.com
English : Exposition Synergique
Works by Liesbeth de Jonge and Hiroyuki Matsumoto: Watercolors-Calligraphy-Collages.
German : Exposition Synergique
Ausstellung der Werke von Liesbeth de Jonge und Hiroyuki Matsumoto: Aquarelle-Kalligraphie-Collagen.
Italiano : Exposition Synergique
Mostra di opere di Liesbeth de Jonge e Hiroyuki Matsumoto: Acquerelli-Calligrafia-Collage.
Espanol : Exposition Synergique
Exposición de obras de Liesbeth de Jonge e Hiroyuki Matsumoto: Acuarelas-Caligrafía-Collages.
