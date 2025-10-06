Exposition Système D-[DAY]. Quand les paysans normands réutilisent le matériel militaire de la seconde guerre mondiale Sainte-Mère-Église

Exposition Système D-[DAY]. Quand les paysans normands réutilisent le matériel militaire de la seconde guerre mondiale

1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Au-delà du célèbre 6 juin 1944, de l’opération militaire du Débarquement et des parachutages qui ont fait la réputation de Sainte-Mère-Eglise, la ferme-musée du Cotentin souhaite questionner le quotidien des civils dans cette guerre et la période de la Reconstruction qui a suivi. Fermé le samedi.

Après 6 années de privations, pénuries et rationnement de la Seconde Guerre mondiale, les civils font preuve de beaucoup d’ingéniosité pour réutiliser le matériel de guerre, tant avant qu’après le Débarquement allié. L’apport important de matières premières issues du Débarquement leur a permis de transformer et réutiliser ce matériel dans les fermes ou dans la vie quotidienne. Ainsi un casque devient mesure à grain, un étui de masque à gaz devient pot à lait, un parachute devient un chemisier…

Que nous racontent ces objets, témoins d’une période trouble et douloureuse pour les Normands, qui ont payé un lourd tribut pour la Liberté ?

1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr

Beyond the famous June 6, 1944, D-Day military operation and the parachute landings for which Sainte-Mère-Eglise is famous, the Cotentin Farm Museum aims to explore the daily lives of civilians during the war and the Reconstruction period that followed. Closed on Saturdays.

Über den berühmten 6. Juni 1944, die militärische Operation der Landung und die Fallschirmabwürfe hinaus, die Sainte-Mère-Eglise berühmt gemacht haben, möchte das Bauernhofmuseum von Cotentin den Alltag der Zivilbevölkerung in diesem Krieg und der anschließenden Zeit des Wiederaufbaus hinterfragen. Samstags geschlossen.

Oltre ai famosi eventi del 6 giugno 1944, l’operazione militare del D-Day e gli sbarchi di paracadutisti per i quali Sainte-Mère-Eglise è famosa, il Museo della Fattoria del Cotentin si propone di esplorare la vita quotidiana dei civili durante la guerra e il periodo di ricostruzione che seguì. Chiuso il sabato.

Además de los famosos acontecimientos del 6 de junio de 1944, la operación militar del Día D y los desembarcos en paracaídas por los que Sainte-Mère-Eglise es famosa, el Museo de la Granja de Cotentin pretende explorar la vida cotidiana de los civiles durante la guerra y el periodo de Reconstrucción que siguió. Cerrado los sábados.

