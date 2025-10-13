Exposition Ta mère, la sorcière Médiathèque Le Trévoux

Exposition Ta mère, la sorcière Médiathèque Le Trévoux lundi 13 octobre 2025.

Exposition Ta mère, la sorcière

Médiathèque 2B Rue de Bannalec Le Trévoux Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-13

Plongez au cœur de l’histoire pour découvrir le destin sombre des sorcières à travers le temps ! Maudite, marginalisée, torturée brulée, la figure de la sorcière comme un prisme catalyse en elle cette longue lutte pour l’égalité des sexes, pour la liberté des femmes, à travers les âges.

Quimperlé Communauté avec l’accompagnement de l’historienne Justine Jouet, vous propose de découvrir à travers une exposition itinérante l’ombre de toutes ces femmes qui ont combattu pour revendiquer leurs droits. .

