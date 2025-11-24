Exposition Ta mère, la sorcière Rue de Porz-Moëlan Moëlan-sur-Mer
Rue de Porz-Moëlan Gymnase Albert Martin à Moëlan Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2025-11-24
fin : 2025-11-30
2025-11-24
Plongez au cœur de l’histoire pour découvrir le destin sombre des sorcières à travers le temps ! Maudite, marginalisée, torturée brulée, la figure de la sorcière comme un prisme catalyse en elle cette longue lutte pour l’égalité des sexes, pour la liberté des femmes, à travers les âges.
Quimperlé Communauté avec l’accompagnement de l’historienne Justine Jouet, vous propose de découvrir à travers une exposition itinérante l’ombre de toutes ces femmes qui ont combattu pour revendiquer leurs droits. .
