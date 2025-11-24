Exposition Ta mère, la sorcière Rue de Porz-Moëlan Moëlan-sur-Mer

Exposition Ta mère, la sorcière Rue de Porz-Moëlan Moëlan-sur-Mer lundi 24 novembre 2025.

Exposition Ta mère, la sorcière

Rue de Porz-Moëlan Gymnase Albert Martin à Moëlan Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-24

Plongez au cœur de l’histoire pour découvrir le destin sombre des sorcières à travers le temps ! Maudite, marginalisée, torturée brulée, la figure de la sorcière comme un prisme catalyse en elle cette longue lutte pour l’égalité des sexes, pour la liberté des femmes, à travers les âges.

Quimperlé Communauté avec l’accompagnement de l’historienne Justine Jouet, vous propose de découvrir à travers une exposition itinérante l’ombre de toutes ces femmes qui ont combattu pour revendiquer leurs droits. .

Rue de Porz-Moëlan Gymnase Albert Martin à Moëlan Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Ta mère, la sorcière Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS