Exposition Ta mère, la sorcière Hall de Quimperlé Communauté Quimperlé

Exposition Ta mère, la sorcière Hall de Quimperlé Communauté Quimperlé vendredi 26 septembre 2025.

Exposition Ta mère, la sorcière

Hall de Quimperlé Communauté 1 Rue Andreï Sakharov Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-09-26

Plongez au cœur de l’histoire pour découvrir le destin sombre des sorcières à travers le temps ! Maudite, marginalisée, torturée brulée, la figure de la sorcière comme un prisme catalyse en elle cette longue lutte pour l’égalité des sexes, pour la liberté des femmes, à travers les âges.

Quimperlé Communauté avec l’accompagnement de l’historienne Justine Jouet, vous propose de découvrir à travers une exposition itinérante l’ombre de toutes ces femmes qui ont combattu pour revendiquer leurs droits. .

Hall de Quimperlé Communauté 1 Rue Andreï Sakharov Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Ta mère, la sorcière Quimperlé a été mis à jour le 2025-08-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS