Exposition Ta mère, la sorcière Rue Louis Pasteur Scaër

Plongez au cœur de l’histoire pour découvrir le destin sombre des sorcières à travers le temps ! Maudite, marginalisée, torturée brulée, la figure de la sorcière comme un prisme catalyse en elle cette longue lutte pour l’égalité des sexes, pour la liberté des femmes, à travers les âges.
Quimperlé Communauté avec l’accompagnement de l’historienne Justine Jouet, vous propose de découvrir à travers une exposition itinérante l’ombre de toutes ces femmes qui ont combattu pour revendiquer leurs droits. .
