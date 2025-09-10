EXPOSITION TABLEAUX DE SABLE Vinça
Vinça Pyrénées-Orientales
Exposition tableaux de sable, Arts et Culture.
Vernissage le 13 septembre à 10h.
Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19
English :
Sand painting exhibition, Arts et Culture.
Opening on September 13 at 10am.
German :
Ausstellung Sandbilder, Arts and Culture.
Vernissage am 13. September um 10 Uhr.
Italiano :
Mostra di pittura su sabbia, Arts et Culture.
Inaugurazione il 13 settembre alle 10.00.
Espanol :
Exposición de pintura sobre arena, Arts et Culture.
Inauguración el 13 de septiembre a las 10h.
