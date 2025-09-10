EXPOSITION TABLEAUX DE SABLE Vinça

EXPOSITION TABLEAUX DE SABLE Vinça mercredi 10 septembre 2025.

EXPOSITION TABLEAUX DE SABLE

Vinça Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-10

fin : 2025-11-12

2025-09-10

Exposition tableaux de sable, Arts et Culture.

Vernissage le 13 septembre à 10h.

Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19

English :

Sand painting exhibition, Arts et Culture.

Opening on September 13 at 10am.

German :

Ausstellung Sandbilder, Arts and Culture.

Vernissage am 13. September um 10 Uhr.

Italiano :

Mostra di pittura su sabbia, Arts et Culture.

Inaugurazione il 13 settembre alle 10.00.

Espanol :

Exposición de pintura sobre arena, Arts et Culture.

Inauguración el 13 de septiembre a las 10h.

