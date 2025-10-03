Exposition tableaux en bois par Fabrice Deshayes

Vibraye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-19

Fabrice Deshayes, artisan d’art à Aillières-Beauvoir, façonne le bois brut en œuvres uniques. Son inspiration provient d’un riche mélange d’influences des lignes épurées du Bauhaus à la force de l’art premier, en passant par la délicatesse des estampes japonaises.

Chaque création fusionne formes géométriques et extures naturelles, créant un pont entre le passé et le présent.Ces différentes inspirations donnent naissance à des pièces singulières et personnelles. Son travail révèle comment le bois prend vie, sous ses mains, dans un langage artistique distinct .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

