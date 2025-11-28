Exposition tables de fête décorées par Beauvillé Ribeauvillé

Exposition tables de fête décorées par Beauvillé

Exposition de tables de fêtes décorées par la manufacture d’impression Beauvillé parures de rêve et décorations féeriques composent ces tables dressées telles des écrins précieux. Visite libre.

2 route de Colmar Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 35 veronique.spitz@cave-ribeauville.com

English :

Exhibition of festive tables decorated by the Beauvillé printing factory: dreamy ornaments and magical decorations make up these tables set up like precious jewel cases. Free visit.

German :

Ausstellung von Festtafeln, die von der Druckmanufaktur Beauvillé dekoriert wurden: Traumhafte Schmuckstücke und märchenhafte Dekorationen bilden diese Tische, die wie kostbare Schatullen gedeckt sind. Freie Besichtigung.

Italiano :

Esposizione di tavoli festivi decorati dalla stamperia Beauvillé: ornamenti da sogno e decorazioni magiche compongono questi tavoli allestiti come preziosi scrigni. Visita gratuita.

Espanol :

Exposición de mesas festivas decoradas por la imprenta Beauvillé: adornos de ensueño y decoraciones mágicas componen estas mesas montadas como preciosos joyeros. Visita gratuita.

