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Exposition Salle Polyvalente Taintrux

Exposition Salle Polyvalente Taintrux jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : 19 Chemin de l'Epine

Ville : 88100 Taintrux

Département : Vosges

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Taintrux

Exposition

Salle Polyvalente 19 Chemin de l’Epine Taintrux Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Dans le cadre de la 36e Semaine des Arts organisée par l’association Saint-Léon’Art Expression, vous retrouverez une exposition des artistes locaux et régionaux et des enfants des écoles.Tout public
0  .

Salle Polyvalente 19 Chemin de l’Epine Taintrux 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 50 03 64 

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English :

As part of the 36th Arts Week organized by the Saint-Léon’Art Expression association, you’ll find an exhibition of local and regional artists and schoolchildren.

L’événement Exposition Taintrux a été mis à jour le 2026-04-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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