Exposition Salle Polyvalente Taintrux

Taintrux

Exposition

Salle Polyvalente 19 Chemin de l’Epine Taintrux Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Dans le cadre de la 36e Semaine des Arts organisée par l’association Saint-Léon’Art Expression, vous retrouverez une exposition des artistes locaux et régionaux et des enfants des écoles.Tout public

0 .

Salle Polyvalente 19 Chemin de l’Epine Taintrux 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 50 03 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 36th Arts Week organized by the Saint-Léon’Art Expression association, you’ll find an exhibition of local and regional artists and schoolchildren.

L’événement Exposition Taintrux a été mis à jour le 2026-04-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES