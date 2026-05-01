Exposition Salle Polyvalente Taintrux
Exposition Salle Polyvalente Taintrux jeudi 14 mai 2026.
Taintrux
Exposition
Salle Polyvalente 19 Chemin de l’Epine Taintrux Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Dans le cadre de la 36e Semaine des Arts organisée par l’association Saint-Léon’Art Expression, vous retrouverez une exposition des artistes locaux et régionaux et des enfants des écoles.Tout public
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Salle Polyvalente 19 Chemin de l’Epine Taintrux 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 50 03 64
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English :
As part of the 36th Arts Week organized by the Saint-Léon’Art Expression association, you’ll find an exhibition of local and regional artists and schoolchildren.
L’événement Exposition Taintrux a été mis à jour le 2026-04-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES