Exposition « Talents cachés du Talmondais » Salle Louis Chaigne Talmont-Saint-Hilaire vendredi 28 novembre 2025.
Exposition « Talents cachés du Talmondais »
Salle Louis Chaigne 73 Rue des Halles Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Début : 2025-11-28 09:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-28
Salle Louis Chaigne 73 Rue des Halles Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 60 42 conseil.sages@talmontsainthilaire.fr
