Exposition Talents! Cité des couteliers Thiers

Exposition Talents! 20 et 21 septembre Cité des couteliers Puy-de-Dôme

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le premier volet de l’exposition Talents, nouveaux garants de la coutellerie d’art thiernoise, qui s’est tenu en 2024, était consacré aux couteliers indépendants ayant été formés pour la plupart au CFAI de Thiers. Le second volet s’attache désormais à la transmission d’entreprises et aux entreprises d’accueil. Il s’agit encore de mettre en évidence les lieux de formation et de transmission du savoir-faire coutelier, notamment le Centre national de la Coutellerie et les Ateliers du musée de la Coutellerie.

Les nouveaux couteliers issus du CFAI se démarquent par leurs ressources et leurs idées nouvelles. Porteurs du renouveau, très optimistes, croyant en l’avenir, ils se sentent très impliqués et acteurs de la coutellerie, conscients qu’il faut moderniser les choses. Ils partagent les mêmes aspirations, aiment les défis, les challenges et se positionnent souvent sur du très haut-de-gamme favorisant ainsi le développement de la coutellerie d’art.

Outre la présentation de pièces originales, l’exposition, qui se tiendra jusqu’en 2026, repose sur des portraits retraçant à la fois le parcours et les principales caractéristiques de chaque coutelier et entreprise.

Cité des couteliers 1 rue Conchette 63300 Thiers Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Thiers