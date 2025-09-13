Exposition Talents de Femmes « Pour des femmes de talents » Espace Boris Vian Montluçon
Exposition Talents de Femmes « Pour des femmes de talents »
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : Dimanche 2025-09-13 10:30:00
fin : 2025-09-14 18:30:00
2025-09-13 2025-09-14
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 46 09 60
English :
Talents de Femmes exhibition « For talented women »
German :
Ausstellung Talents de Femmes « Für Frauen mit Talenten
Italiano :
Mostra « Talents de Femmes » per donne di talento
Espanol :
Exposición « Talents de Femmes » para mujeres con talento
