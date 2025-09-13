Exposition Talents de Femmes « Pour des femmes de talents » Espace Boris Vian Montluçon

Exposition Talents de Femmes « Pour des femmes de talents »

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : Dimanche 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-09-14 18:30:00

2025-09-13 2025-09-14

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 46 09 60

English :

Talents de Femmes exhibition « For talented women »

German :

Ausstellung Talents de Femmes « Für Frauen mit Talenten

Italiano :

Mostra « Talents de Femmes » per donne di talento

Espanol :

Exposición « Talents de Femmes » para mujeres con talento

