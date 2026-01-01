Exposition Talents des adhérent.e.s de l’ACGR Maison des Traouiero Perros-Guirec

Exposition Talents des adhérent.e.s de l’ACGR

Maison des Traouiero 76 Rue Gabriel Vicaire Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-01-31

L’association les Amis de la Côte de Granit Rose (ACGR) a le plaisir de présenter la 8ème édition de l’exposition Talents des adhérent.e.s .

Entrée Libre .

Maison des Traouiero 76 Rue Gabriel Vicaire Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 47 22 72

