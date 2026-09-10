Informations pratiques

Ferrières-en-Gâtinais

Exposition Talents et Passions

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Exposition Talents et Passions

L’association de la Maison des loisirs et de la culture de Ferrières organise l’exposition « Talents et passions » . Découvrez les activités présentées : théâtre, création d’abat-jour, dentelle en fuseau, rentissage de chaises, peinture et arts des jardins. .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

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English :

« Talents and Passions » Exhibition

L’événement Exposition Talents et Passions Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-09-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS