Exposition Talents et Passions Ferrières-en-Gâtinais
samedi 3 octobre 2026 · Ferrières-en-Gâtinais
Informations pratiques
Ferrières-en-Gâtinais
Exposition Talents et Passions
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Exposition Talents et Passions
L’association de la Maison des loisirs et de la culture de Ferrières organise l’exposition « Talents et passions » . Découvrez les activités présentées : théâtre, création d’abat-jour, dentelle en fuseau, rentissage de chaises, peinture et arts des jardins. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
« Talents and Passions » Exhibition
L’événement Exposition Talents et Passions Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-09-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
À voir aussi à Ferrières-en-Gâtinais (Loiret)
- Journées Européennes du Patrimoine animations à Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 18 septembre 2026
- Exposition « Les arts de la table » Ferrières-en-Gâtinais 18 septembre 2026
- Exposition photographique Ferrières-en-Gâtinais 18 septembre 2026
- Les 40 ans de l’A.R.F., Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais 19 septembre 2026
- Visite guidée de la tour clocher, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais 19 septembre 2026