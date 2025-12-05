Exposition Tambours battantes La mezzanine du Quatro Baud

Exposition Tambours battantes

La mezzanine du Quatro 3 Avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tambours battantes ! c’est un regard de femmes artistes, (vidéaste, graphiste, photographe, créatrice de podcasts) sur les femmes pour parler de leurs métiers, leur travail, leurs engagements…

des visages et des actrices qui ont fait et font les musiques traditionnelles du monde d’aujourd’hui. C’est ici 12 portraits de femmes, 12 rencontres, 12 regards sous l’oeil de Myriam Jegat photographe, soulignés par un texte libre de présentation proposé par l’auteure ou le sujet. Finalement, ces portraits, ce n’est pas tant valoriser l’exceptionnel, mais c’est ouvrir nos consciences et nos regards pour nous inviter à changer nos représentations sur toutes les femmes faisant nos musiques et danses d’aujourd’hui et de demain.

Ce projet est réalisé grâce au soutien du Centre National de la Musique.

