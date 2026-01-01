Exposition Tapisseries 4 couleurs. L’extraordinaire collection BIC® révélée Angers
2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-05-15 18:30:00
Découvrez 13 tapisseries de la Renaissance au château d’Angers une collection unique du baron Bich, fondateur de BIC®, exposée pour la première fois ! .
