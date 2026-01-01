Exposition Tapisseries 4 couleurs. L’extraordinaire collection BIC® révélée Angers

Exposition Tapisseries 4 couleurs. L’extraordinaire collection BIC® révélée

2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-05-15 18:30:00

2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05

Découvrez 13 tapisseries de la Renaissance au château d’Angers une collection unique du baron Bich, fondateur de BIC®, exposée pour la première fois ! .

2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

