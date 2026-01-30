Exposition : Tara, naviguer pour créer. 12 artistes à bord Galerie du Faouëdic Lorient 14 février – 17 mai Entrée libre

À bord de la goélette Tara, dès le début de l’aventure, agnès b. propose à des artistes d’embarquer pour accompagner les marins et les scientifiques au cœur des expéditions.

Surnommée la ville aux six ports, Lorient est depuis sa création profondément connectée à l’Océan. Forte d’une expertise unique en matière de chantiers navals, elle est le port d’attache de nombreux navires. C’est le cas de la mythique goélette _Tara_, construite par l’explorateur Jean-Louis Etienne pour ses expéditions polaires, puis rachetée par le navigateur néo-zélandais Sir Peter Blake.

Son acquisition en 2003 par Agnès Troublé (agnès b.) et son fils Etienne Bourgois, est le point de départ de la Fondation Tara Océan, première fondation reconnue d’utilité publique consacrée à l’Océan en France.

À bord de _Tara_, des scientifiques sillonnent les mers du monde, pour étudier la biodiversité marine, pour observer et anticiper les impacts du changement climatique et des pollutions. Dès le début de l’aventure, agnès b. propose à des artistes d’embarquer pour accompagner les marins et les scientifiques au cœur des expéditions. À leurs côtés, ils et elles étudient, documentent, interrogent les grands enjeux environnementaux et sociétaux de notre temps ; leurs travaux témoignent aussi de la beauté et de la poésie des mondes sous-marins et littoraux, en sensibilisant aux dangers qui les menacent.

Une exposition présentée en partenariat avec la Fondation Tara Océan.

**Avec les oeuvres de** : Yann Bagot, Antoine Bertin, Samuel Bollendorff, Ensaders, Nicolas Floc’h, Cécile Fouillade / SIQOU, Giulia Grossmann, Elsa Guillaume, Manon Lanjouère, Ariane Michel, Aurore de la Morinerie, Malik Nejmi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-05-17T19:00:00.000+02:00

1

https://www.lorient.bzh/galeriedufaouedic/tara-naviguer-pour-creer

Galerie du Faouëdic Boulevard Général Leclerc Quartier Centre Ville Lorient 56100 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

