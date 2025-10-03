Exposition: « Tassili du Hoggar », photographies de Joseph HAJJAR Rue Carnot Pau

Rue Carnot Espace rencontre du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Je ne suis ni un photographe professionnel ni un expert du désert. Avec Ahmed pour guide, je découvre et photographie le tassili du Hoggar (terre des nobles) lors de mon premier voyage dans le Sahara à la fin des années 80. Situé dans l’extrême sud de l’Algérie, il est remarquable par ses paysages de dunes parsemées de roches érodées. Il porte en lui l’histoire, la culture et l’identité des Touaregs. » .

Rue Carnot Espace rencontre du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 64 11 75 evs.centreville@ville-pau.fr

