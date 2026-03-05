EXPOSITION TASTING THE FIRE MELIKA SADEGHZADEH Montpellier

EXPOSITION TASTING THE FIRE MELIKA SADEGHZADEH

Place Saint-Ravy Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-07

L’exposition Tasting the fire va bientôt ouvrir ses portes à l’Espace Saint-Ravy

Réalisée en partenariat avec le MO.CO. Montpellier Contemporain et la Fondation d’entreprise du MO.CO., cette exposition présente le travail de l’artiste Melika Sadeghzadeh, lauréate du 1er Prix de la Fondation d’entreprise du MO.CO. en 2025

SAVE THE DATE

VERNISSAGE LE 6 MARS À 18h30

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

Entrée libre et gratuite .

Place Saint-Ravy Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 39 40

English :

Tasting the fire exhibition to open soon at Espace Saint-Ravy

Produced in partnership with MO.CO. Montpellier Contemporain and the Fondation d?entreprise du MO.CO., this exhibition presents the work of artist Melika Sadeghzadeh, winner of the 1st Prix de la Fondation d?entreprise du MO.CO. in 2025

