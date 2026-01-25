Exposition – Tcha Tcha Tchaï Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Avec le soutien de l’association Les Enfants d’Hébert et les écoles du quartier, l’artiste Ojan accompagne les habitants du quartier, petits et grands dans la mise en couleur de la rue Tchaïkovski. L’exposition retrace le parcours du projet, de sa genèse il y a un peu plus d’un an jusqu’à sa première grande réalisation avec la peinture sur les grilles de l’école maternelle.

Dans le cadre de l’exposition l’artiste organise 2 ateliers artistiques de concertation pour la future fresque sur l’école Evangile :



– samedi 7 et 14 février de 10h à 13h



-Vernissage de l’exposition le samedi 7 à 16h.

Du samedi 07 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

gratuit

Inscription pour les ateliers au 01 58 20 58 00 ou par mail cpajeanmichelmartial@actisce.org

Tout public.

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



