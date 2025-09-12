Exposition « Teenage Bedroom » Halles en Communs Rennes

Exposition « Teenage Bedroom » Halles en Communs Rennes 12 septembre – 11 octobre Entrée libre

Biennale d’art urbain – Exposition ️ Masques cartoons, farces et attrapes, cadavres exquis… Avec Teenage Bedroom #8, l’artiste Espack transforme la galerie Upstairs en cabane de graffeur.

13 septembre – 11 octobre 2025

VERNISSAGE LE 12 SEPTEMBRE 18H30

Galerie Upstairs

24 avenue Jules Maniez

35000 Rennes

Du mercredi au samedi

de 14h00 à 18h00

Métro ligne B arrêt La Courrouze

Bus C6 arrêt Jules Maniez

Début : 2025-09-12T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T18:00:00.000+02:00

Halles en Communs 24 avenue Jules Maniez, Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine