Exposition « Teenage Bedroom » Halles en Communs Rennes 12 septembre – 11 octobre Entrée libre
Biennale d’art urbain – Exposition ️ Masques cartoons, farces et attrapes, cadavres exquis… Avec Teenage Bedroom #8, l’artiste Espack transforme la galerie Upstairs en cabane de graffeur.
Exposition
13 septembre – 11 octobre 2025
VERNISSAGE LE 12 SEPTEMBRE 18H30
LIEU :
Galerie Upstairs
24 avenue Jules Maniez
35000 Rennes
Du mercredi au samedi
de 14h00 à 18h00
Y ALLER :
Métro ligne B arrêt La Courrouze
Bus C6 arrêt Jules Maniez
Halles en Communs 24 avenue Jules Maniez, Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine