EXPOSITION TEINTURES ET SCULPTURES – MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton 27 juin 2025 10:00

Haute-Garonne

EXPOSITION TEINTURES ET SCULPTURES MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 10:00:00

fin : 2025-08-23 12:30:00

Date(s) :

2025-06-27

Exposition Métal et Pastel Annette Hardouin, teinture et Yves Patissier, sculpture

Toute l’année, la Ville de Fronton vous propose des expositions à la Maison des Vins et du Tourisme (Château de Capdeville). .

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château

Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 80 69

English :

Métal et Pastel exhibition Annette Hardouin, dyeing and Yves Patissier, sculpture

German :

Ausstellung Metall und Pastell Annette Hardouin, Färben und Yves Patissier, Skulptur

Italiano :

Mostra di metallo e pastello Annette Hardouin, tintura e Yves Patissier, scultura

Espanol :

Exposición de metal y pastel Annette Hardouin, teñido e Yves Patissier, escultura

L’événement EXPOSITION TEINTURES ET SCULPTURES Fronton a été mis à jour le 2025-06-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE