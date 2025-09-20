Exposition : « Teintures et tissus à base de végétaux » Galerie Courbet Nîmes

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les végétaux sont des éléments importants dans la production textile. Tissées, les fibres végétales comme le lin servent à créer des étoffes. D’autres plantes sont réduites en poudre puis placées dans un bain pour teindre les vêtements.

Galerie Courbet 13 boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes Nîmes 30020 Gambetta Gard Occitanie 04 66 76 73 45 La galerie Courbet est un espace ouvert sur le boulevard, pour accueillir toutes sortes de manifestation.

© Ville de Nîmes