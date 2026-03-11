Exposition Téléphone et moi, émoi Médiathèque la Quincaillerie Langon
Exposition Téléphone et moi, émoi
Médiathèque la Quincaillerie 33, Rue Maubec Langon Gironde
Gratuit
Début : 2026-03-27
fin : 2026-04-11
2026-03-27
Exposition de photos Téléphone et moi, émoi
De Jean Avril
Quelle relation avons-nous avec notre portable ? Quel regard portons nous sur ce mode de communication ? Le téléphone portable le nouveau miroir ?
Regardez bien ces photos, vous allez sûrement trouver un écho, sinon une part de vous même, peut-être même vous y reconnaître? Jean AVRIL
Jean Avril illustre par son objectif la nomophobie et l’utilisation excessive des téléphones portables.
Il sera présent durant la durée de l’exposition pour présenter ses photos.
Accessible pendant les horaires d’ouverture de la Quincaillerie
Dans le cadre de la Quinzaine du numérique 2026 .
Médiathèque la Quincaillerie 33, Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr
