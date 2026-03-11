Exposition Téléphone et moi, émoi Médiathèque la Quincaillerie Langon

Exposition Téléphone et moi, émoi

Exposition de photos Téléphone et moi, émoi

De Jean Avril

Quelle relation avons-nous avec notre portable ? Quel regard portons nous sur ce mode de communication ? Le téléphone portable le nouveau miroir ?

Regardez bien ces photos, vous allez sûrement trouver un écho, sinon une part de vous même, peut-être même vous y reconnaître? Jean AVRIL

Jean Avril illustre par son objectif la nomophobie et l’utilisation excessive des téléphones portables.

Il sera présent durant la durée de l’exposition pour présenter ses photos.

Accessible pendant les horaires d’ouverture de la Quincaillerie

Dans le cadre de la Quinzaine du numérique 2026 .

Médiathèque la Quincaillerie 33, Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr

