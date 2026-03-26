EXPOSITION TEMPÊTES ET NAUFRAGES en pays royannais Espace culturel Jacques Daniel L’Éguille

EXPOSITION TEMPÊTES ET NAUFRAGES en pays royannais

Espace culturel Jacques Daniel 1 chemin pré du chateau L’Éguille Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-08

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-04-08

Exposition historique sur les naufrages de bateaux pilotes.

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Espace culturel Jacques Daniel 1 chemin pré du chateau L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

Historical exhibition on pilot boat shipwrecks.

L’événement EXPOSITION TEMPÊTES ET NAUFRAGES en pays royannais L’Éguille a été mis à jour le 2026-03-24 par Royan Atlantique