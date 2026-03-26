EXPOSITION TEMPÊTES ET NAUFRAGES en pays royannais Espace culturel Jacques Daniel L’Éguille
EXPOSITION TEMPÊTES ET NAUFRAGES en pays royannais Espace culturel Jacques Daniel L’Éguille mercredi 8 avril 2026.
EXPOSITION TEMPÊTES ET NAUFRAGES en pays royannais
Espace culturel Jacques Daniel 1 chemin pré du chateau L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-08
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-04-08
Exposition historique sur les naufrages de bateaux pilotes.
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Espace culturel Jacques Daniel 1 chemin pré du chateau L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
Historical exhibition on pilot boat shipwrecks.
L’événement EXPOSITION TEMPÊTES ET NAUFRAGES en pays royannais L’Éguille a été mis à jour le 2026-03-24 par Royan Atlantique
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