Exposition tempo 9 ici et ailleurs Le Garage Labastide-Villefranche

Exposition tempo 9 ici et ailleurs Le Garage Labastide-Villefranche samedi 4 octobre 2025.

Exposition tempo 9 ici et ailleurs

Le Garage 30 rue de Devant Labastide-Villefranche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-04

Venez découvrir la nouvelle exposition Tempo 9 ici et ailleurs. Dans le village charmant de Labastide-Villefranche, les amateurs de photographie pourront découvrir le travail talentueux d’Olivia Gay, photographe des femmes, celles que l’on ne voit pas ou si peu.. Ayant travaillé dans la région, Olivia Gay a conçu une exposition entre vie rurale et vie ailleurs, entre étable et camp de réfugiés …

Ce sera l’occasion aussi de d’apprécier le travail d’Isabelle Darrigrand au Garage, lieu culturel par excellence de Labastide. Avec plus de 25 ans de photographies, cette artiste reconnue vous invite à vous interroger sur votre regard et ceux des autres sur l’image photographique !

A partir de 18h vernissage en compagnie des artistes Olivia gay et Isabelle Darrigrand suivi d’un apéro-repas à prix libre.

A ne rater sous aucun prétexte ! .

Le Garage 30 rue de Devant Labastide-Villefranche 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine association.artistesetassocies@gmail.com

English : Exposition tempo 9 ici et ailleurs

German : Exposition tempo 9 ici et ailleurs

Italiano :

Espanol : Exposition tempo 9 ici et ailleurs

L’événement Exposition tempo 9 ici et ailleurs Labastide-Villefranche a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Béarn des Gaves