Exposition temporaire 1 675 oiseaux Muséum d’histoire naturelle Auxerre

Exposition temporaire 1 675 oiseaux 19 et 21 septembre Muséum d’histoire naturelle Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dans les collections du Muséum, il y a 1 675 oiseaux, 1 023 œufs et 90 nids.

D’où viennent-ils ? Qui les a rassemblés ? Pourquoi les garder ?

Venez découvrir la beauté et les secrets de notre collection !

Le Muséum, Musée de France, veille sur 160 000 spécimens d'histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.

Rassemblés depuis 250 ans, fossiles, minéraux, animaux naturalisés, herbiers, squelettes et insectes attendent dans les réserves du Muséum l’exposition qui les présentera au public ou le chercheur qui les étudiera.

Le Muséum conserve également une collection de 93 spécimens scientifiques de référence, principalement des poissons et crustacés fossiles.

© Ville d’Auxerre / Muséum / Voluprint