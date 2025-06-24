EXPOSITION TEMPORAIRE A DECOUVRIR DIMO Montpellier

EXPOSITION TEMPORAIRE A DECOUVRIR DIMO

Une expo-manifeste née d’un mémoire, ancrée dans le réel, tournée vers la lutte.

À travers cette exposition, Dimo poursuit un travail de fond engagé sur deux années, croisant recherche universitaire et création plastique.

Son sujet les HLM, les grands ensembles, les utopies urbaines fracassées contre les murs de la réalité sociale.

Partant d’un constat les logements sociaux ont été pensés comme des réponses modernes, égalitaires, lumineuses.

Mais aujourd’hui, ils cristallisent bien souvent l’abandon, la stigmatisation, les failles du système.

Cette exposition creuse ce paradoxe

Comment les arts plastiques peuvent-ils révéler les contradictions entre le rêve architectural et ce qu’il est devenu ?

Entre maquettes, photographies, installations et documents détournés, Dimo nous plonge dans un univers fait de tensions esthétiques et politiques.

Un hommage critique à celles et ceux qui vivent, résistent, rêvent encore entre les murs gris.

Ses œuvres sont à découvrir en accès libre et gratuit jusqu’au 17/09.

Ouvert du lundi au samedi de 17h à 1h .

2 Rue Jules Latreilhe Montpellier 34000 Hérault Occitanie kaleido.bar@gmail.com

English :

A manifesto exhibition born of a memoir, rooted in reality, turned towards struggle.

With this exhibition, Dimo pursues a two-year project combining academic research and artistic creation.

German :

Eine Manifest-Ausstellung, die aus einer Erinnerung entstanden ist, in der Realität verankert ist und sich dem Kampf zuwendet.

Mit dieser Ausstellung setzt Dimo eine zweijährige Grundlagenarbeit fort, die universitäre Forschung und plastisches Schaffen miteinander verbindet.

Italiano :

Una mostra manifesto nata da una memoria, radicata nella realtà, rivolta alla lotta.

Con questa mostra, Dimo prosegue un progetto biennale che unisce ricerca accademica e arte visiva.

Espanol :

Una exposición-manifiesto nacida de una memoria, enraizada en la realidad, vuelta hacia la lucha.

Con esta exposición, Dimo continúa un proyecto de dos años que combina la investigación académica y el arte visual.

