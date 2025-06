Exposition temporaire à la Cité du Lait Au coeur du Roquefort Laval 5 juillet 2025 07:00

Mayenne

Exposition temporaire à la Cité du Lait Au coeur du Roquefort
18 Rue Adolphe Beck
Laval
Mayenne

2025-07-05

2026-01-02

2025-07-05

Au coeur du Roquefort Quand un fromage allie histoire et modernité

Pour sa première exposition temporaire, la Cité du Lait vous raconte l’univers fascinant du roquefort, une expérience sensorielle, entre patrimoine ancestral et culture populaire

• Exposition temporaire du 05 juillet 2025 au 02 janvier 2026, accès inclus dans le billet d’entrée .

18 Rue Adolphe Beck

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

In the heart of Roquefort: When a cheese combines history and modernity

German :

Im Herzen von Roquefort: Wenn ein Käse Geschichte und Moderne vereint

Italiano :

Il cuore del Roquefort: quando un formaggio unisce storia e modernità

Espanol :

En el corazón del Roquefort: cuando un queso combina historia y modernidad

