Exposition temporaire à la Maison Forte Roussy-le-Village
Exposition temporaire à la Maison Forte Roussy-le-Village vendredi 8 mai 2026.
Roussy-le-Village
Exposition temporaire à la Maison Forte
20 Rue neuve Roussy-le-Village Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-14
En mai… ! Euh.. Allo ?
Profitez du long week-end pour (re)découvrir Maison Forte, un poste avancé de la Ligne Maginot.
Au rendez-vous La téléphonie dans la Ligne Maginot, la téléphonie militaire allemande en alsace moselle, une conférence et bien plus encore…Tout public
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20 Rue neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02 expo-mf-roussy@orange.fr
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English :
In May… ! Hello?
Take advantage of the long weekend to (re)discover Maison Forte, an outpost of the Maginot Line.
On the agenda: Telephony in the Maginot Line, German military telephony in Alsace-Moselle, a conference and much more…
L’événement Exposition temporaire à la Maison Forte Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS