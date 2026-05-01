Roussy-le-Village

Exposition temporaire à la Maison Forte

20 Rue neuve Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-14

En mai… ! Euh.. Allo ?

Profitez du long week-end pour (re)découvrir Maison Forte, un poste avancé de la Ligne Maginot.

Au rendez-vous La téléphonie dans la Ligne Maginot, la téléphonie militaire allemande en alsace moselle, une conférence et bien plus encore…Tout public

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20 Rue neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02 expo-mf-roussy@orange.fr

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English :

In May… ! Hello?

Take advantage of the long weekend to (re)discover Maison Forte, an outpost of the Maginot Line.

On the agenda: Telephony in the Maginot Line, German military telephony in Alsace-Moselle, a conference and much more…

L’événement Exposition temporaire à la Maison Forte Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS