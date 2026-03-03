Exposition temporaire Aimé Césaire Descartes

Exposition temporaire Aimé Césaire

21 Rue Descartes Descartes Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Poète et homme politique, Aimé Césaire a toujours affirmé son appartenance au peuple martiniquais et son enracinement dans la négritude, dont il a forgé le nom. Solidaire des luttes pour la dignité, la justice et la liberté, il élève une voix révoltée contre tout ce qui nie l’humanité.

Poète et homme politique, Aimé Césaire n’a eu de cesse de manifester son appartenance au peuple martiniquais, son enracinement dans la négritude (il est l’inventeur du mot), sa solidarité indéfectible avec celles et ceux qui, dans le monde se battent pour la dignité et la justice, la liberté et la paix dans la fraternité des peuples et des cultures. Sa colère est celle d’un homme révolté contre tout ce qui infirme l’humanité dans l’homme, sa voix celle de ceux qui, au cachot du désespoir , n’en ont pas. Nègre universel , tel est Césaire et il n’est pas de poésie en langue française qui n’ait porté aussi haut, aussi loin que la sienne la puissance magique des mahoulis , la nécessaire revitalisation des fraternités oubliées et la force de regarder demain . .

English :

A poet and politician, Aimé Césaire has always affirmed his belonging to the people of Martinique and his roots in negritude, whose name he coined. In solidarity with the struggles for dignity, justice and freedom, he raises his voice in revolt against all that denies humanity.

