Exposition temporaire Aux portes de l’Orient Guebwiller

Venez visiter l’exposition Aux portes de l’Orient du service Pah de la CCRG.

L’Orient a longtemps été une source d’inspiration pour les artistes européens, mais c’est à partir de la fin du XVIIIe siècle qu’apparaît vraiment un style à part entière l’Orientalisme. Cette exposition créée par le service Pays d’art et d’histoire de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller vous permet de découvrir des artistes et d’autres personnalités locales qui ont marqué le courant orientaliste.

Du 7 novembre 2025 au 19 avril 2026 (fermeture annuelle du 22/12/25 au 06/02/26 inclus)

Du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

RDV dans la salle d’expositions temporaires du Château de la Neuenbourg

Entrée libre

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est

