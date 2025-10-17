Exposition temporaire Balades ici et ailleurs… Sylvie Guillemé, Aline Robel L’Étang Neuf Saint-Connan

L’Étang Neuf Galerie Livandour Saint-Connan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-17

fin : 2025-12-14

2025-10-17

Exposition temporaire à la Galerie Livandour

Balades ici et ailleurs… Sylvie Guillemé, Aline Robel

Depuis 25 ans, Sylvie Guillemé et Aline Robel créent ensemble des duos peinture-écriture autour du thème de la nature.

A la suite de déambulations dans des lieux qui leurs sont chers, des peintures, des écritures naissent. De retour, elles se saisissent qui d’une écriture, qui d’une peinture pour créer le texte ou l’œuvre picturale qui accompagnera la création de l’autre.

Vernissage le 17 octobre, 17h30.

Org. Pôle de l’Etang-Neuf .

L’Étang Neuf Galerie Livandour Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66

