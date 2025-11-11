EXPOSITION TEMPORAIRE CABARET Masmejean Pont de Montvert Sud Mont Lozère

EXPOSITION TEMPORAIRE CABARET

Du 11 au 23 novembre venez découvrir l’exposition temporaire Cabaret de LNA Avron au Labo à Masméjean.

Le vernissage de l’expo aura lieu le 14 novembre à 18h.

Les corps dénudés, la danse, la musique, la fête…

Venant de Lozère dont je peignais les sublimes paysages depuis plusieurs années je suis montée à paris dans le but d’apprendre encore . De 2005 à 2007 que j’ai peins à l’huile sur toile le pinceau entre les dents un grands nombre de tableaux ( une trentaine) d’après modèles vivants à Paris. C’était un atelier collectif Académie de Port Royal fondé et tenu par des peintres professionnels, RELANGE, LE MORE, PICKARD.

Le croquis de nu est une école exigeante et enthousiasmante que j’ai la joie de vous partager par cette exposition. .

English :

From November 11 to 23, come and discover LNA Avron’s temporary exhibition Cabaret at Le Labo in Masméjean.

The exhibition opening will take place on November 14 at 6pm.

German :

Vom 11. bis 23. November können Sie die Sonderausstellung Cabaret von LNA Avron im Labo in Masméjean besichtigen.

Die Vernissage der Ausstellung findet am 14. November um 18 Uhr statt.

Italiano :

Dall’11 al 23 novembre, venite a scoprire la mostra temporanea Cabaret di LNA Avron presso Le Labo a Masméjean.

La mostra sarà inaugurata il 14 novembre alle 18.00.

Espanol :

Del 11 al 23 de noviembre, venga a descubrir la exposición temporal Cabaret de LNA Avron en Le Labo de Masméjean.

La exposición se inaugurará el 14 de noviembre a las 18.00 h.

