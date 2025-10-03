Exposition temporaire « Cécile Brunschvicg pionnière du féminisme » Maison Léon Blum Jouy-en-Josas
Exposition temporaire « Cécile Brunschvicg pionnière du féminisme » Maison Léon Blum Jouy-en-Josas vendredi 3 octobre 2025.
Exposition temporaire « Cécile Brunschvicg pionnière du féminisme »
Maison Léon Blum 4 rue Léon Blum Jouy-en-Josas Yvelines
Tarif : – – 6 EUR
coût du billet d’entrée au musée
Début : 2025-10-03
fin : 2025-01-03
2025-10-03
Nouvelle exposition temporaire présentée à la Maison Léon Blum « Cécile Brunschvicg pionnière du féminisme »
Maison Léon Blum 4 rue Léon Blum Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France +33 1 30 70 68 46 accueil@maisonleonblum.fr
English :
New temporary exhibition at the Maison Léon Blum: « Cécile Brunschvicg: pioneer of feminism »
German :
Neue temporäre Ausstellung im Maison Léon Blum: « Cécile Brunschvicg: Pionierin des Feminismus »
Italiano :
Nuova mostra temporanea alla Maison Léon Blum: « Cécile Brunschvicg: pioniera del femminismo »
Espanol :
Nueva exposición temporal en la Maison Léon Blum: « Cécile Brunschvicg: pionera del feminismo »
