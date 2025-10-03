Exposition temporaire « Cécile Brunschvicg pionnière du féminisme » Maison Léon Blum Jouy-en-Josas

Exposition temporaire « Cécile Brunschvicg pionnière du féminisme » Maison Léon Blum Jouy-en-Josas vendredi 3 octobre 2025.

Exposition temporaire « Cécile Brunschvicg pionnière du féminisme »

Maison Léon Blum 4 rue Léon Blum Jouy-en-Josas Yvelines

Tarif : – – 6 EUR

coût du billet d’entrée au musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-01-03

Date(s) :
2025-10-03

Nouvelle exposition temporaire présentée à la Maison Léon Blum « Cécile Brunschvicg pionnière du féminisme »
  .

Maison Léon Blum 4 rue Léon Blum Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France +33 1 30 70 68 46  accueil@maisonleonblum.fr

English :

New temporary exhibition at the Maison Léon Blum: « Cécile Brunschvicg: pioneer of feminism »

German :

Neue temporäre Ausstellung im Maison Léon Blum: « Cécile Brunschvicg: Pionierin des Feminismus »

Italiano :

Nuova mostra temporanea alla Maison Léon Blum: « Cécile Brunschvicg: pioniera del femminismo »

Espanol :

Nueva exposición temporal en la Maison Léon Blum: « Cécile Brunschvicg: pionera del feminismo »

L’événement Exposition temporaire « Cécile Brunschvicg pionnière du féminisme » Jouy-en-Josas a été mis à jour le 2025-08-28 par Conseil Départemental des Yvelines