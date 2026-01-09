Exposition temporaire César, tous les chemins mènent à Rome Saison 2 MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

Exposition temporaire César, tous les chemins mènent à Rome Saison 2

Que devient Jules César après sa victoire à Alésia ? Avec ses légions, il poursuit sa politique de conquête en Egypte, en Afrique et en Espagne pour obtenir tous les pouvoirs. Il vainc ses rivaux, noue des alliances diplomatiques et revient triomphant à Rome. Proche du peuple mais trahi par ses proches, il connaît une fin tragique. Politique et militaire, à la fois admiré et détesté, souvent considéré à tort comme un empereur, il a de tous temps fasciné les puissants Charles Quint, le sultan Soliman II, Henri IV, Louis XIV, Napoléon Ier, Christine de Suède, Napoléon III… et est aujourd’hui un des personnages les plus célèbres de l’Antiquité.

Grâce à des prêts prestigieux (Musée d’art moderne de Bologne, Musée national du château de Compiègne, Musée d’arts de Nantes, Musée archéologique de Dijon…) associés à des dispositifs numériques immersifs innovants, l’exposition met en scène les dernières années de la vie de César et son irrésistible ascension vers le pouvoir. Elle se place à la portée des plus jeunes pour que l’expérience de visite soit inoubliable des scènes de la vie de César reconstituées en Playmobil®, un espace de médiation pour lire et jouer en fin de visite, deux livrets-jeu pour les 3-6 ans et les 7-12 ans.

Dans le cadre de l’exposition, le MuséoParc Alésia propose une saison culturelle entièrement dédiée à Jules César et à la civilisation romaine. .

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

