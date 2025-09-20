Exposition temporaire: « Charles Descelers, le regard d’un photographe audomarois » Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer Saint-Omer

Exposition temporaire: « Charles Descelers, le regard d’un photographe audomarois » Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer Saint-Omer samedi 20 septembre 2025.

Réservation obligatoire par mail : contact.bibagglo@ca-pso.fr, téléphone : 03.74.18.21.00 ou sur Facebook.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans le Saint-Omer de 1890 à 1920 à travers l’objectif de Charles Descelers. Plus de 3 500 clichés dévoilent portraits, paysages et scènes de vie, enrichis d’archives autour d’événements marquants comme le procès de la bande Pollet ou les fêtes d’aviation. Une immersion rare dans le quotidien d’une époque.

Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 40 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

