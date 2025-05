Exposition temporaire Collecter, terres de Puisaye et d’ailleurs – Musée du Grès Saint-Amand-en-Puisaye, 24 mai 2025 10:30, Saint-Amand-en-Puisaye.

Nièvre

Exposition temporaire Collecter, terres de Puisaye et d’ailleurs Musée du Grès Château, Grande rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:30:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Fabriquer des pots voilà le métier du potier. Au cours de l’été 1943, deux jeunes ethnographes, Pierre Soulier et Pierre Séguy, se rendent à Saint-Amand-en-Puisaye et ses environs, entre Nièvre et Yonne, pour y conduire une enquête collecte sur le monde et la culture des potiers de la Puisaye. Cette étude est commandée par l’ethno-muséographe Georges Henri-Rivière (1897-1985) pour le compte du Musée national des arts et traditions populaires (MNATP). Formes, terres utilisées, nombre de potiers: les traditions séculaires amandinoises sont précieusement consignées au cours de cette période trouble de l’histoire.

Comme un pont tendu entre deux époques, entre préservation des savoir-faire et préoccupations écologiques, nombre de potiers s’interrogent sur la terre, dans l’urgence de préserver les ressources et tentent de trouver des solutions. L’une d’elle est la « terre de rencontre ». Collecter une terre naturelle, sauvage, la travailler, lui donner une forme, la cuire. Expérimenter, rater, réussir et consigner, puis recommencer. Sur tout le territoire, des potiers se lancent dans l’aventure et c’est ce travail qui est donné à voir en regard de l’enquête-collecte de 1943, pour que les traditions perdurent…

Vernissage le 23 mai, à 18h30, précédé par une conférence, à 16h30, par Bertrand Tillier, professeur d’Histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et rédacteur des annales de la Camosine, auxquelles l’exposition dans la salle traditionnelle se raccroche. .

Musée du Grès Château, Grande rue

Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 74 97 museegres.mmp@gmail.com

English : Exposition temporaire Collecter, terres de Puisaye et d’ailleurs

German : Exposition temporaire Collecter, terres de Puisaye et d’ailleurs

