Exposition temporaire : Contrastes, Yukichi Inoué Musée Sahut Volvic

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’une est née de l’eau, l’autre du feu. L’une est claire, l’autre sombre. L’une vient d’ailleurs, l’autre d’ici…

La pierre d’Okinawa et la pierre de Volvic, deux matériaux si différents, se rencontrent dans l’œuvre du sculpteur Yukichi Inoué.

Pour la première fois, les deux périodes de son travail sont réunies dans une même exposition, où se révèlent les contrastes.

Musée Sahut 2 Rue des Ecoles, 63530 Volvic, France Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473335733 https://www.ville-volvic.fr/musee-sahut Situé au cœur du Parc Naturel Régional des volcans d’Auvergne à Volvic, le domaine et le château de Bosredon accueillent depuis 1988 le musée Sahut.

L’édifice du XVIIIe siècle a été construit sur le modèle de villas italiennes néoclassiques par l’architecte riomois Attiret de Mannevil, qui agrémenta l’ensemble d’un jardin inspiré de ceux dessinés par André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV et maître dans l’art du jardin à la française. Le bâtiment devenu aujourd’hui musée accueille de nombreuses collections d’objets d’art.

