Exposition temporaire Dans l’enfer du Pacifique

World War II Museum Quinéville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-28

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-03-28

L’exposition retrace les événements méconnus qui se sont déroulés dans cette zone géographique entre 1895 et 1975. Elle se concentre sur les grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, mais évoque également des événements antérieurs et postérieurs, comme l’invasion de la Chine par les Japonais, ou les guerres de Corée et du Vietnam. Elle est composée d’une impressionnante collection d’objets qui n’ont jamais été présentés au public, ainsi que de portraits et témoignages de vétérans. L’ensemble est complété par des cartes, panneaux thématiques et chronologiques. L’exposition est réalisée grâce au concours de plusieurs collectionneurs spécialisés, ainsi que de Florent Plana (World War II Veteran’s Memories) et du D-Day Experience museum de Saint-Côme-du-Mont. Accessible avec un billet d’entrée pour le musée. .

World War II Museum Quinéville 50310 Manche Normandie +33 2 33 95 95 95

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English : Exposition temporaire Dans l’enfer du Pacifique

L’événement Exposition temporaire Dans l’enfer du Pacifique Quinéville a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Baie du Cotentin