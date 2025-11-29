Exposition temporaire Décrocher des médailles Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély
Exposition temporaire Décrocher des médailles Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély samedi 29 novembre 2025.
Exposition temporaire Décrocher des médailles
Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : Vendredi 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-11-29
Présentation de l’histoire des clubs angériens et de leurs réussites sportives locales, nationales et internationales.
Avec les témoignages des associations du territoire.
Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72 musee@angely.net
German :
Vorstellung der Geschichte der Vereine in Angier und ihrer sportlichen Erfolge auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.
Mit Erfahrungsberichten von Vereinen aus der Umgebung.
Italiano :
Presentazione della storia dei club di Angers e dei loro successi sportivi locali, nazionali e internazionali.
Con testimonianze di associazioni locali.
Espanol :
Presentación de la historia de los clubes de Angers y de sus éxitos deportivos locales, nacionales e internacionales.
Con testimonios de asociaciones locales.
