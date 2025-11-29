Exposition temporaire Décrocher des médailles Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély

Exposition temporaire Décrocher des médailles

Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Présentation de l’histoire des clubs angériens et de leurs réussites sportives locales, nationales et internationales.

Avec les témoignages des associations du territoire.

.

Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72 musee@angely.net

English :

false

German :

Vorstellung der Geschichte der Vereine in Angier und ihrer sportlichen Erfolge auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.

Mit Erfahrungsberichten von Vereinen aus der Umgebung.

Italiano :

Presentazione della storia dei club di Angers e dei loro successi sportivi locali, nazionali e internazionali.

Con testimonianze di associazioni locali.

Espanol :

Presentación de la historia de los clubes de Angers y de sus éxitos deportivos locales, nacionales e internacionales.

Con testimonios de asociaciones locales.

L’événement Exposition temporaire Décrocher des médailles Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-01-17 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme