Exposition temporaire Dienville

Exposition temporaire Dienville vendredi 15 août 2025.

Exposition temporaire

Capitainerie, Port Dienville Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 09:00:00

fin : 2025-10-30 18:00:00

Date(s) :

2025-08-15

Du 15 août au 30 octobre, venez découvrir les œuvres de Jo Haas à la capitainerie de Port Dienville.

Jo Haas est une artiste figurative et expressive. À travers des portraits et des corps, elle explore les émotions humaines, entre douleur et tendresse. Sa palette mêle couleurs symboliques (jaune, rouge, bleu) et contrastes forts en noir, blanc et gris, pour évoquer la lumière, l’ombre ou le passage du temps.

Depuis 2015, son travail s’ouvre à des thèmes liés à la planète, aux arbres et à notre lien au vivant. Ses œuvres mêlent peinture, collages et textures, entre rêve, réflexion et engagement écologique. .

Capitainerie, Port Dienville Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 82 41 accueil@grandslacsdechampagne.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition temporaire Dienville a été mis à jour le 2025-07-06 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne